В Днепре пьяный водитель предлагал патрульным 10 тысяч гривен

В Днепре пьяный водитель автомобиля ВАЗ 2107 предлагал патрульным взятку.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 25 июля, около 14 часов. На Донецком шоссе патрульные заметили автомобиль ВАЗ, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Полицейские остановили транспортное средство. Во время общения с водителем они обнаружили у него признаки алкогольного опьянения и предложили ему освидетельствование. Мужчина согласился. Прибор показал 1,87 промилле алкоголя в крови водителя.

Во время составления протокола о нарушении 25-летний житель села Обуховка стал предлагать патрульным 10 тысяч гривен, чтобы они не привлекали его к административной ответственности. На многочисленные предупреждения о том, что за предложение неправомерной выгоды предусмотрена уголовная ответственность мужчина не реагировал, поэтому полицейские вызвали следственно-оперативную группу Амур-Нижнеднепровского отделения полиции чтобы зафиксировать этот факт.