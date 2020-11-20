В Днепре шайка адвоката лишила жилья пенсионера

В Днепре злоумышленники незаконно выселили из жилища пенсионера и его сына. Подозреваемыми оказались адвокат и его сообщники.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, подозреваемый якобы получил доверенность от гражданина Словении по управлению и распоряжению квартирой. Однако в ней на законных основаниях проживали 79-летний пенсионер вместе с сыном.

Чтобы выселить их из жилища без решения суда, адвокат и четверо его сообщников проникли в квартиру, когда пожилой человек был один, и, применяя физическое насилие, вытолкнули его за дверь.

После этого адвокат поменял замки в квартире и подключил охранную сигнализацию. Обвинительный акт относительно незаконного выселения пострадавшего уже направили в суд. // Сегодня