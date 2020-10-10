В Днепре шашлычник ударил ножом двух посетителей кафе: один из них скончался

В Днепре сотрудник одного из заведений общепита в ходе завязавшегося конфликта нанес ножевые ранения двум посетителям: пострадавших забрала скорая, один из них позднее умер от полученных ранений.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вчера поздно вечером на улице Костя Гордиенко, в одном из кафе. По имеющейся информации, у сотрудника данного заведения, который работает там шашлычником, возник конфликт с двумя посетителями кафе. Двое мужчин зашли в подсобное помещение кафе, где в ходе выяснения отношений шашлычник нанес им ножевые ранения.

Пострадавших, 51 и 56 лет, приехавшие сотрудники скорой госпитализировали в больницу. 56-летний мужчина от полученных ранений впоследствии скончался. Приехавшие на место происшествия сотрудники Новокодакского отдела полиции задержали сотрудника кафе, 1950 года рождения, который нанес удары ножом посетителям. Все обстоятельства и подробности произошедшего конфликта с летальным исходом будут выяснять правоохранители.