В Днепре убита 52-летняя женщина: подозревают ее сожителя

В Днепре в переулке Крушельницкой обнаружили труп 52-летней женщины — в ее убийстве подозревают гражданского мужа.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Тело женщины обнаружили под утро 28 июня. О том, что по указанному адресу находится труп, стало известно после драки двух братьев — их родным пришлось вызывать полицию. Гражданский супруг погибшей ночью отправился к своей семье, проживающей на улице Оренбургской, и сообщил брату страшную новость, из-за чего и вспыхнул конфликт.

Правоохранители выехали в переулок Крушельницкой, где обнаружили тело женщины с телесными повреждениями на лице. В квартире были разбросаны вещи, на полу в жилище и на ступеньках в подъезде обнаружили следы крови. Полиция задержала мужчину, его подозревают в убийстве. На месте гибели женщины работала следственно-оперативная группа полиции.