В Днепре уголовник угнал автомобиль знакомой

В Днепре ранее судимый мужчина угрожал своей знакомой расправой и угнал ее автомобиль Daewoo Matiz. Полиция задержала грабителя «по горячим следам».

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

14 декабря около 18 часов в полицию позвонила взволнованная женщина и сообщила, что у нее угнали автомобиль. Угнал машину знакомый, который перед этим ей угрожал. Полицейские сразу объявили план «Перехват» для поимки преступника.

Приехавшим на вызов патрульным женщина сообщила, что знакомый попросил ее подвезти к своим родителям. После того, как они сели в машину, знакомый начал ей угрожать, выгнал из автомобиля и скрылся на нем. Также оказалось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и недавно вышел из СИЗО.

Грабителя полицейские обнаружили на проспекте Героев. Мужчина пытался скрыться от патрульных, но безуспешно. На место вызвали следственно-оперативную группу. У мужчины при себе обнаружили ключ от машины и слип-пакеты с наркотиками. Также оказалось, что задержанный был пьян. Ему предложили пройти освидетельствование на «драгере», на что тот ответил согласием. Результат показал 1,96 промилле алкоголя в крови. В связи с этим помимо прочего на него было составлено два админпротокола за вождение в состоянии опьянения и за управление автомобилем без прав. Задержанного гражданина доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.