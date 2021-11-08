В Днепре задержали «евробляхеров», напавших на мужчину на «Нагорке»
В Днепре на проспекте Пушкина задержали мужчин, которые избили человека и скрылись на Volkswagen с европейскими номерами.
Об этом сообщает “Днепр оперативный” с места событий.
7 ноября, около 12:50, возле сквера Героев патруль остановил автомобиль, находящийся в розыске. Водитель и пассажир устроили потасовку на Чернышевского избили человека.
На месте работали два экипажа полиции, после задержания подозреваемых также приехали товарищи мужчин. Между “группой поддержки” и правоохранителями не произошло конфликта, детали инцидента устанавливаются.Tweet