В Днепре задержали «евробляхеров», напавших на мужчину на «Нагорке»

В Днепре на проспекте Пушкина задержали мужчин, которые избили человека и скрылись на Volkswagen с европейскими номерами.

Об этом сообщает “Днепр оперативный” с места событий.

7 ноября, около 12:50, возле сквера Героев патруль остановил автомобиль, находящийся в розыске. Водитель и пассажир устроили потасовку на Чернышевского избили человека.

На месте работали два экипажа полиции, после задержания подозреваемых также приехали товарищи мужчин. Между “группой поддержки” и правоохранителями не произошло конфликта, детали инцидента устанавливаются.