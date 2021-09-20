В Днепре задержали мужчину, который бегал по улице с топором

После употребления алкогольных напитков мужчина стал вести себя агрессивно — крушил посуду, мебель и избил сожительницу так, что она потеряла сознание.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровщины.

Ночью полицейским поступило сообщение о том, что на улице Илюшина в одном из домов кричит женщина и просит о помощи.

«Двигаясь по улице Илюшина, экипаж заметил мужчину, бежавшего с топором. Патрульные приказали ему положить его на землю и не сопротивляться. Гражданина задержали», — говорится в сообщении.

55-летняя сожительница задержанного сообщила, что 58-летний мужчина живет с ней и после употребления алкогольных напитков стал вести себя агрессивно — крушил посуду, мебель и избил ее так, что она потеряла сознание.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. // УНИАН