В Донецкой области обнаружили обугленный труп мужчины

В городе Селидово Донецкой области обнаружили обгоревший труп мужчины.

Об этом УНН сообщили правоохранители.

Труп обнаружили на холме на расстоянии более ста метрах от ближайшего здания. Труп обугленный. Вероятно, сначала наступила смерть, а потом труп сожгли.

Возле тела обнаружено мобильный телефон, который принадлежит мужчине, жителю Донецкой области, объявленному в розыск в июне этого года.

Начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), устанавливаются обстоятельства смерти и личность погибшего — является ли погибший лицом, которое было объявлено в розыск.