В Донецкой области задержан военнослужащий, который вымогал $3 тысячи

В Донецкой области военнослужащий разоблачен на вымогательстве денежных средств, — сообщила вчера, 19 апреля, пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере ООС.

Силовики задержали в порядке ст.208 УПК Украины военнослужащего одной из воинских частей, который с целью собственного обогащения, угрожая насилием, опасным для жизни и здоровья гражданина требовал у него денежные средства в сумме 3 тыс. долларов США.

«С целью конспирации своих преступных действий военнослужащий выдвинул требование о передаче денежных средств путем перевода на его карточный счет. После получения части денежных средств в сумме 31 840 грн. преступные действия военнослужащего прекращено правоохранителями», — говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного уголовного преступления и применены судом мера пресечения в виде содержания под стражей.

Примечание: в соответствии со ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда. // Остров