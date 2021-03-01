В драке у одесского общежития серьезно ранили двоих иностранцев

Полиция вчера задержала 32-летнего выходца из Азербайджана, которого подозревают в том, что он тяжело ранил двоих людей во время драки на Маршала Говорова.

Как сообщили «Думской» источники в полиции, поножовщина произошла поздно вечером 25 февраля возле дома на Маршала Говорова, 11е – по этому адресу расположено общежитие одесского Политеха.



Следствие установило, что между двумя компаниями мужчин (в общей сложности их было шестеро) произошел конфликт, и в дальнейшем завязалась драка.

В результате драки ножевые ранения получили двое выходцев из Туркменистана. Один из них является студентом 4-го курса Политеха.

Пострадавшие получили тяжелые ранения: проникающие ножевые ранения грудной клетки, колото-резаное ранение с повреждением диафрагмы, проникающая колото-резаная рана живота, внутреннее брюшное кровотечение, колото-резаная рана паховой области и левого плеча.

Изначально полиция открыла производство по ст.121 ч.1 (умышленные тяжкие телесные повреждения), а после переквалифицировали на попытку убийства по ст. 15 ч.2, 115 ч.2 п.1 УК Украины.

Вчера вечером подозреваемого задержали. Им оказался гражданин Азербайджана 1989 года рождения, который в Одессе проживает с 2015 года и имеет просроченный вид на жительство.

На месте изъяли куртку с пятнами бурого цвета. Он признался в содеянном. Сейчас его поместили в ИВС.