В ДТП на Волині загинула 11-річна дівчинка

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Минулої суботи близько 23:00 години по вулиці Шевченка у смт Шацьк 36-річний водій автомобіля «VOLKSVAGEN TIGUAN» здійснив наїзд на 11-річну дівчину. Дитина від  отриманих травм загинула.

На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування злочинів у  сфері транспорту СУ ГУНП у Волинській області та всі необхідні служби.

За результатами медичного огляду встановлено, що водій автівки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі  оголосили йому про підозру у скоєному злочині, передбаченому ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться  про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Підозрюваного затримали в  порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини автопригоди.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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