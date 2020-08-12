В Ереване группе лиц сообщили о подозрении в убийстве украинца

Прокуратурой было сообщено о подозрении группе из трех человек в умышленном убийстве гражданина Украины в столице Армении Ереване.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, передает УНН.

«Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора 11 августа 2020 года в уголовном производстве, переданном от компетентных органов Республики Армения, сообщено о подозрении трем лицам в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)», — информируют в пресс-службе.

Так, по данным следствия, группа лиц в апреле 2016 года в городе Ереван нанесли гражданину Украины несовместимые с жизнью телесные повреждения с применением заранее подготовленных ножей, от которых он скончался.

«Сейчас продолжается проведение первоочередных следственных действий и решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», — сообщили в ОГПУ.