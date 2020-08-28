В Фастове арестовали двух подозреваемых в убийстве

Фастовский горрайонный суд Киевской области применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух подозреваемых в избиении до смерти 35-летнего мужчины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

«… Фастовский горрайонный суд Киевской области применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух подозреваемых в причинении 35-летнему мужчине тяжких телесных повреждений, повлекших смерть», — говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь с 23 на 24 августа 2020 года в селе Трилесы Фастовского района мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности одного из них к своей жене избили местного жителя. От полученных травм мужчина скончался.

«Злоумышленники задержаны сотрудниками правоохранительных органов в порядке ст. 208 УПК Украины и под процессуальным руководством местной прокуратуры задержанным сообщено о подозрении в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного группой лиц, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УКУ)», — добавили в прокуратуре.