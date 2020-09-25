В Харькове ищут преступников, ранивших женщину и угнавших ее авто
Днем в пятницу, 25 сентября, в центре Харькова вновь стреляли — злоумышленник ранил женщину и угнал ее автомобиль.
Как сообщает в Telegram-канале «Труха», ЧП произошло на проспекте Науки. На канале выложили видео момента угона черного BMW пострадавшей.
Сообщается, что на женщину напал мужчина в медицинской маске и попытался отобрать у нее крупную сумму денег. По некоторым данным, пострадавшая — местный предприниматель, она получила ранение руки.
Нападавший, угнавший машину, пересел в другое авто — автомобиль RENAULT Master белого цвета. В полиции объявили спецоперацию. //
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»