В Харькове конфликт между водителями маршруток завершился поножовщиной

Один из водителей госпитализировали с ножевым ранением.



В Харькове ссора двух водителей маршруток переросла в поножовщину. Одного из водителей забрала скорая, а нападающий убежал.

Об этом APnews пишет со ссылкой на полицию Харьковской области.

Отмечается, что инцидент произошел на остановке троллейбуса в Киевском районе города. Пострадавший водитель маршрутки заявил, что получил ножевое ранение от своего коллеги во время выяснения отношений. После чего нападающий сбежал.

Мужчину с ранением доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Нападавшим оказался 50-летний граждан Азербайджана. Он покинул маршрутку возле АЗС и уехал с места на собственном авто. Его разыскали и доставили в отделение полиции.

За содеянное маршрутчику грозит до 2 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.