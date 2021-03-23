В Харькове конфликт между водителями маршруток завершился поножовщиной
Один из водителей госпитализировали с ножевым ранением.
В Харькове ссора двух водителей маршруток переросла в поножовщину. Одного из водителей забрала скорая, а нападающий убежал.
Об этом APnews пишет со ссылкой на полицию Харьковской области.
Отмечается, что инцидент произошел на остановке троллейбуса в Киевском районе города. Пострадавший водитель маршрутки заявил, что получил ножевое ранение от своего коллеги во время выяснения отношений. После чего нападающий сбежал.
Мужчину с ранением доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
Нападавшим оказался 50-летний граждан Азербайджана. Он покинул маршрутку возле АЗС и уехал с места на собственном авто. Его разыскали и доставили в отделение полиции.
За содеянное маршрутчику грозит до 2 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.Tweet