В Харькове молодому «наркозакладчику» грозит тюремный срок (фото)

В Харькове задержали сотрудника интернет-магазина. 22-летний парень покупал в интернете наркотики и распространял их по городу в виде закладок. Об этом сообщили в пресс-службе областного управлении Нацполиции.

Злоумышленника задержали «на горячем» — в кармане одежды у молодого человека нашли 300 граммов запрещенных веществ голубого цвета.

Правоохранители обыскали квартиру наркозакладчика, где нашли полимерные пакеты, весы, изоленту и 5 граммов синтетического наркотика. Также парень показал полицейским 14 тайников с товаром, которые он уже успел сделать в разных районах города.

Злоумышленника задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Между тем, дома у 53-летнего жителя поселка Хорошево правоохранители нашли тубусы с наркотиками. Обыск его квартиры проводили в рамках открытого уголовного производства.

«Всего обнаружили три полимерных тубуса с веществом растительного происхождения в измельченном и высушенном состоянии, а также принадлежности для употребления наркотических средств», — говорится в сообщении Нацполиции.

Мужчина объяснил, что травку он хранил для личного употребления и продавать не собирался.

Как выяснилось, в конце февраля 2020 года суд признал злоумышленника виновным за незаконное хранение наркотических веществ. Однако это не помешало ему снова сделать запасы конопли.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 309 (незаконное изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. // gx.net.ua