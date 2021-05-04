В Харькове мужчина c ножом ограбил ломбард
В Харькове неизвестный с ножом ограбил ломбард. Он угрожал холодным оружием и вынес из ломбарда 7 000 гривен.
Об этом говорится в сообщении полиции Харькова.
По данным полиции, мужчина, угрожая ножом работнице ломбарда, завладел деньгами в сумме 7 000 гривен.
«Приметы нападавшего: рост около 165 см, был одет в черную куртку и черную кепку», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что полиция принимает меры по установлению личности подозреваемого и его задержанию. // РБК-Украина