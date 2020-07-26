В Харькове мужчина с ножом бросался под машины и угрожал прохожим
В Харькове пьяный мужчина на велосипеде бросался под автомобили и угрожал прохожим ножом.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Так, 25 июля в 20:24 в полицию поступила информация о том, что возле дома по переулку Троицком неизвестный мужчина угрожает ножом прохожим.
«Во время выезда на место полицейские обнаружили нетрезвого гражданина на велосипеде, который бросался под автомобили и угрожал прохожим применением ножа. От действий мужчины никто не пострадал. Гражданина с места происшествия забрала бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Также информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений.Tweet