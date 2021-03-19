В Харькове мужчина забил до смерти собственную мать

Сын бил женщину кулаками по лицу и голове. От полученных травм она скончалась.

В Харькове 27-летний сын убил свою 53-летнюю мать.

Как рассказали в отделе коммуникации областной полиции, трагедия произошла 18 марта в квартире на улице Старошишковской.

Правоохранители, которых вызвали на место происшествия вечером, нашли тело женщины и задержали ее сына.

«Злоумышленник по неустановленным причинам нанес женщине многочисленные удары кулаками по лицу и голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», — рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Мужчине уже сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. // УНИАН