В Харькове пьяные юнцы избили полицейского

Во время задержания сержант полиции получил травму головы. Его госпитализировали в «неотложку». Состояние врачи оценивают как стабильное.

15 сентября около 21.20 возле одной из аптек по проспекту Тракторостроителей двое пьяных молодых людей возрастом 17 и 18 лет устроили драку с полицейскими. В результате чего пострадал 25-летний правоохранитель. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Следователи установили, что за 1,5 часа до драки наряд группы реагирования роты Управления полиции охраны в Харьковской области получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации охраняемого объекта.

«По прибытию сотрудники полиции охраны выявили двух молодых людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно и цеплялись к прохожим. На требования полицейских прекратить противоправные действия ответили агрессией и начали бросаться в драку», — отметили в полиции.

Злоумышленников доставили в Московское отделение полиции. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. // 2day.kh.ua