В Харькове разоблачили ростовщиков и «черных» коллекторов, терроризировших граждан

В Харьковской области СБУ обезвредила преступную группу, которая терроризировала граждан

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, которая терроризировала граждан, сообщил Depo.Харьков руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники установили, что злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать якобы «накопленные» при пользовании деньгами проценты. Размер «процентов» превышал сумму кредита в несколько раз. В случае неуплаты, они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности угрожали убийством, избиением, похищением людей.

В одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности, участники группы требовали от жительницы Харьковщины почти 750 тыс. грн, угрожая женщине и ее матери физической расправой.

Правоохранители задержали организатора преступной группы во время получения части «долга» в размере 6000 долларов.

Решается вопрос о сообщение организатору и другим участникам преступной группы о подозрении в совершении преступления.