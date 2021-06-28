В Харькове задержали трех человек, которые жестоко избили вора

В Харькове три человека чуть не убили палками 21-летнего мужчину за кражу мобильного.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Харькова.

«27 июня в 21:00… поступило сообщение о том, что по переулку Академика Подгорного трое неизвестных бьют палками мужчину», — говорится в сообщении.

В совершении преступления полицейские разоблачили трех нападавших 30, 31 и 16 лет. 21-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Предварительно установлено, что конфликт произошел из-за кражи мобильного телефона пострадавшим в одного из нападавших.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.