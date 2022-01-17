В Харьковской области совершено вооруженное ограбление АЗС

В Харьковской области неизвестный, угрожая оружием, совершил ограбление автозаправочной станции

Неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, ограбил заправку «Лига» в Харьковской области.

Об этом корреспонденту Depo.Харьков сообщил информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.

По словам собеседника агентства, событие произошло сегодня, 16 января, около 19:20 в селе Куриловка Купянского района Харьковской области. Само нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Неизвестный мужчина в черной одежде, в куртке с капюшоном подошел к АЗС «Лига» на улице Белова, 40, и дождался, пока к нему подошла заправщица.

После этого злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, наставил его на женщину и заставил зайти в помещение заправки и отдать деньги из кассы. По предварительным данным, вооруженный преступник произвел один выстрел в воздух. Никто не пострадал.

Источник отметил, что, по предварительным данным, мужчина забрал около 20 тыс. грн.