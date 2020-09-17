В Харьковской области жителя Горловки подозревают в покушении на убийство

В ходе конфликта подозреваемый разбитой бутылкой из-под пива ударил жителя села Черкасские Тишки в область шеи и бросил его умирать.

Раненого мужчину сразу доставили в больницу, где медики оказали ему квалифицированную помощь и сохранили пострадавшему жизнь.

Вскоре оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее не судимый 35-летний житель города Горловки Донецкой области.

«Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения», — сообщили в полиции. // Вечерний Харьков