В Харьковском районе 15-летний подросток ударил ножом соседку

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе “главка”, 21 августа в Люботинское отделение полиции обратилась 47-летняя жительница села Манченки. По словам заявительницы, на нее с ножом напал несовершеннолетний сосед.

Оперативники выяснили, что в то утро подросток взял дома кухонный нож и вышел на улицу. Увидев в поле соседку, он направился к ней. Через несколько минут парень догнал женщину, ударил ее ножом в ногу и повалил на землю. После этого он нанес потерпевшей еще один удар ножом в шею и сбежал.

Полицейские задержали фигуранта, а вещественное доказательство изъяли. Подростку вручили подозрение по статье 15 и 115 УК Украины (“покушение на убийство”). Санкция предусматривает до 15 лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. // newsroom.kh.ua