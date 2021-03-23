В Херсоне будут судить организаторов онлайн-порностудии

Херсонская областная прокуратура направила в суд дело о изготовлении, а также распространении материалов порнографического содержания.

В данном деле фигурируют трое жителей Днепропетровщины, которые организовали онлайн-студию в нашем областном центре. В качестве веб-моделей они задействовали жительниц Херсона. Впоследствии видео «с клубничкой» размещалось в интернете.

Помимо производства порнографических материалов обвиняемым инкриминируют «содержание мест разврата».

В случае, если суд докажет вину подозреваемых, то они могут загреметь за решетку на срок до семи лет. // kherson.net.ua