В Херсоні оперативно встановили та затримали підозрюваного у замаху на вбивство

Злочин стався вчора у Дніпровському районі. Поблизу перехрестя вулиць Гімназична та Дружби перехожі виявили чоловіка з колото-різаним пораненням черевної порожнини.

Вжитими слідчо-розшуковими заходами поліцейські за нетривалий час встановили причетного до вчинення злочину.

Він був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні затриманому повідомлено про підозру в замаху на вбивство, за що передбачене позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Інформація про подію до поліції надійшла близько 16:40 зі служби «103». Медпрацівники повідомили, що каретою «швидкої допомоги» у лікарню Дніпровського району зі проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини був доставлений 41-річний херсонець.

На місці події поліцейські встановили свідків та з’ясували, що потерпілий перебував поблизу перехрестя вулиць Гімназична та Дружби. Близько 16:00 чоловік помітив, що в парку «Слави» на лавці сидять двоє громадян, які розпивали спиртне. Потерпілий підійшов до них та зробив зауваження, щоб вони після себе прибрали сміття. На грунті цього виникла конфліктна ситуація, під час якої один із громадян завдав опоненту удар ножем у живіт. Після цього обоє швидко залишили місце події.

Поліцейські відпрацювали прилеглу територію, встановили місця встановлення камер спостереження та отримали відеозапис із прикметами громадян. Один із них вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Оперативники встановили його місцеперебування і останній надав дані про свого 57-річного товариша, який спричинив потерпілому тяжке поранення.

Зловмисник був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні за погодженням із Херсонською окружною прокуратурою слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ, тобто – замах на вбивство. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області