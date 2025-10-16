В Ірландії вбили 17-річного підлітка з України

У столиці Ірландії після нападу помер 17-річний підліток з України. У справі правоохоронці затримали іншого юнака з іноземним громадянством – його вважають головним підозрюваним.

Поранень також зазнали інший 17-річний хлопець з України та жінка, яка, ймовірно, працювала в закладі, де трапилася трагедія, повідомляє The Irish Times.

Напад трапився 15 жовтня після 11 ранку в одному із комплексів Дубліна у помешканні для екстреного проживання, зокрема для людей, які потребують міжнародного захисту. Журналісти стверджують, що комплекс був закритим – доступ усередину мали лише його мешканці.

У поліції повідомили, що на місці трагедії виявили важкопораненого неповнолітнього юнака, який, попри намагання медиків урятувати його життя, згодом помер.

“Я повернулася додому і потрапила в хаос. Скрізь бігали люди, деякі з них були в крові. Охоронці запитували їх, чи ті не поранені. Перше, що я побачила, – це підрозділ екстреного реагування (поліції – ред.), який забігав до квартир, а потім хаос.

Одна з жінок, яка з вигляду була соціальною працівницею, мала кров на руці. Вона не розуміла, що поранена, поки не помила руки“, – розповіла мешканка комплексу Граттан Вуд.

За даними неназваних джерел The Irish Times, підліток отримав численні поранення голови, рук і верхньої частини тіла. Правоохоронці вважають, що для нападу зловмисник використав ніж або лезо.

Внаслідок інциденту постраждав ще один підліток віком 17 років. Його доставили до лікарні з ріжучим пораненням, яке не загрожувало життю.

Також під час інциденту постраждала жінка, яка, ймовірно, була соціальною працівницею в закладі.

Правоохоронці вважають, що поранений юнак і вбитий хлопець знали один одного. Головним підозрюваним вважають 17-річного іноземця – його затримали на місці подій.

На вбивство українця відреагувала влада Ірландії, зокрема міністрий юстиції Джим О’Каллаган, міністерка у справах дітей Норма Фолі, прем’єр-міністр Міхал Мартін та віцепрем’єр-міністр Саймон Гарріс.

“Це справді шокуюча подія, і я співчуваю всім постраждалим, зокрема родинам загиблого та поранених. Втрата життя є неприпустимою, і зараз основна увага має бути зосереджена на добробуті та безпеці молодих людей та персоналу закладу.

У Tusla (служба у справах дітей та сім’ї – ред.) заявили, що всім постраждалим нададуть додаткову підтримку. Прошу надати поліції час і простір для проведення розслідування”, – заявив Саймон Гарріс. // УП. Життя