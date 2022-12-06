В Іспанії викрили зловмисників, які маскували наркотики під допомогу Україні

В Іспанії поліція заарештувала 30 осіб у межах розслідування наркоторгівлі.

Повідомляється, що зловмисники маскували товар під допомогу українцям, інформує УНН.

Іспанські правоохоронці повідомили про проведення масштабної операції «Марлін» у регіоні Андалусія.

Було затримано 30 осіб, серед яких громадяни України, Німеччини, Іспанії та Марокко, які підозрюються у причетності до торгівлі наркотиками, незаконного зберігання зброї та створенні злочинного угруповання.

Під час обшуків, проведених у Малазі, Гранаді, Кордові та Севільї, було вилучено 800 000 євро, шість одиниць вогнепальної зброї та марихуану.

Наркотичні речовини зловмисники ховали у картонних коробках та видавали їх за гуманітарну допомогу українцям та Україні. Фургони з цими коробками навіть рухалися разом з вантажівками з гуманітарної колони з справжньою допомогу – таким чином зловмисники намагалися зробити їх непомітними для поліції та прикордонників. Зловмисники використовували і мікроавтобуси на українських номерах.

Вантаж пакувався на узбережжі Коста-дель-Соль та відправлявся по всій Європі.