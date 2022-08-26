В Івано-Франківську судитимуть директора підприємства за вимагання та одержання ₴100 тисяч хабаря

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного директора державного підприємства за фактом отримання непрапвомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



За даними слідства, обвинувачений, перебуваючи на посаді директора дочірнього підприємства, будучи службовою особою, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, з корисливих мотивів, вимагав та одержав від жительки Івано-Франківського району неправомірну вигоду у в сумі 100 тисяч гривень за безперешкодну передачу останній нерухомого майна, а саме земельної ділянки у м. Тлумач для подальшого облаштування комерційної стоянки автомобільної техніки.



Після передачі коштів зловмисник був затриманий працівниками поліції.

Досудове розслідування за цим фактом здійснювали слідчі СУ ГУ Нацполіції в області.

Довідково: згідно ч.3 ст.368 КК України за одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої влади та службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, – передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Івано-Франківська обласна прокуратура