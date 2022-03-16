В Івано-Франківську жінку судитимуть за вбивство співмешканця
Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 52-річної місцевої жительки за фактом убивства чоловіка ( ч.1 ст.115 КК України).
За даними слідства, у листопаді 2021 року під час розпивання спиртного між співмешканцями виник конфлікт в ході якого жінка вирішила позбавити життя чоловіка. Вона схопила кухонний ніж та завдала ним удар у грудну клітку.
Від отриманого тілесного ушкодження чоловік помер на місці події.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт розглядатиме суд.
Прокуратура Івано-Франківської областіTweet