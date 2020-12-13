В Измаиле задержали подозреваемого в попытке изнасилования семиклассницы

Полиция задержала в Измаиле в Цветочном переулке 23-летнего мужчину – местная жительница заявила, что он пытался изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь.

Как узнала «Думская» от источника в правоохранительных органах, мать пострадавшей девочки рассказала, что 12 декабря в районе 11:30 неизвестный мужчина приставал к ее 12-летней дочери – задрал ей юбку, пытался снять колготы и изнасиловать ее.

Наряд полиции задержал неподалеку 23-летнего безработного мужчину. Школьница и ее мать опознали нападавшего.

Подозреваемого доставили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ч.4 ст.153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным путем в отношении несовершеннолетнего лица).