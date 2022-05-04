В Ізмаїлі притягують до відповідальності 26-річного чоловіка за пограбування дівчини

Правопорушник вдав, що продає мобільний телефон, який 21-річна потерпіла хотіла придбати, і покликав її на зустріч. Аби не викликати підозри, молодик навіть показав містянці ґаджет, але не став віддавати, а вирвав у неї з рук гроші, які вона зібралась віддати за товар, портативну батарею з зарядним кабелем і втік.

Сума збитків, завданих зловмисником дівчині, сягла майже десяти тисяч гривень.

Потерпіла звернулася до працівників поліції, і вони за кілька днів встановили місце знаходження неодноразово судимого за наркозлочини фігуранта. Ізмаїльчанці повернули телефонні пристрої, гроші правопорушник встиг витратити.

За пограбування, вчинене в умовах воєнного стану, молодому чоловіку поліцейські під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури оголосили підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області