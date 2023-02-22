В Ізюмі на Харківщині викрито чергову колаборантку

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 42-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Ще одну прихильницю окупантів викрито в Ізюмі. Колаборанткою виявилась жінка, яка до повномасштабного вторгнення рф в Україну працювала листоношею у відділенні поштового зв’язку, а під час окупації міста отримала «підвищення» та добровільно обійняла посаду «директора» у створеному псевдовладою комунальному підприємстві «Пошта Ізюма».

Підозрювана активно поширювала серед населення пропагандистські газети «Изюмський телеграфъ», «Харків Z» та «Красная звезда», на шпальтах яких публікувались матеріали з типовими кремлівськими наративами. Головною метою цих статей була спроба нав’язати негативне ставлення до органів державної влади України та ЗСУ, а також переконати людей у тому, що рф і її збройні сили не є їхнім ворогом, з турботою ставляться до жителів окупованих територій і готові надати їм будь-яку допомогу.

Крім того, пропагандистські матеріали містили тези щодо заперечення збройної агресії рф та пропагували легітимність фейкової влади.

Також підозрювана організовувала та проводила збори, на яких були присутні підлеглі їй співробітники та інші мешканці міста. Жінка закликала людей до співпраці з окупаційною владою.

За клопотанням прокуратури підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

За вчинене підозрюваній загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура