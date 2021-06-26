В Каменском мошенница «кидала» людей, предлагая услуги по установке электроотопления

Полиция Каменского Днепропетровской области разоблачила деятельность мошенницы, которая предлагала людям услуги по установке электроотопления, брала с них деньги и, не выполняя работу, скрывалась из виду.

Об этом сообщает Днепр Оперативный со ссылкой на пресс-службу ГУНП Днепропетровской области.

Аферисткой оказалась 42-летняя жительница Каменского. Она входила в доверие к своим знакомым, предлагая им установить электроотопление по низкой цене. При этом женщина прилагала документальное подтверждение тому, что всё официально, легально и, будто бы, по государственной программе. Работала мошенница всегда по предоплате, а потому, взяв с людей деньги, тут же пропадала, не выполнив ни одного заказа. На данный момент на счету аферистки 13 пострадавших, а сумма их убытков в общем составляет 300 тысяч гривен. Злоумышленницу будут судить по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).