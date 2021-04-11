В Каменском неизвестный изнасиловал несовершеннолетнюю девушку

Неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку и изнасиловал ее. Преступление произошло на территории заброшенного детского сада на улице Николая Лысенко в Каменском 10 апреля.

Как стало известно корреспонденту «Днепр Час» из собственных источников, потерпевшая — студентка Приднепровского государственного металлургического колледжа 2004-го года рождения.

В полицию об изнасиловании девочки заявил ее отец. На данный момент правоохранители устанавливают личность преступника и выясняют все подробности.