В Киева у мужчины отобрали более двух миллионов

В Шевченковском районе Киева во время «обмена валют» ограбили столичного предпринимателя.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось на бульваре Тараса Шевченко поблизости отеля Hilton Kyiv 16 марта. 50-летний мужчина хотел обменять около 82 тысяч долларов (более 2 млн 200 тыс. грн).

Мужчина вошел в помещение пункта обмена валют и передал кассиру доллары. Тот отошел, чтобы принести крупную сумму в гривне и исчез. Бизнесмен звонил ему на мобильный, но мужчина-кассир не ответил. После этого пострадавший обратился в полицию.

Выяснилось, что полуподвальное помещение было оборудовано под фальшивый пункт обмена валют.

Судя по тому, что у пострадавшего предпринимателя был номер «кассира», он мог найти выгодное предложение о покупке долларов на сайте типа «Меняйло».