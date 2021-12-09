В Киеве иностранцы избили коммунальщиков, которые демонтировали МАФы

В среду, 8 декабря, в Дарницком районе Киева иностранцы напали на работников коммунального предприятия во время демонтажа малых архитектурных форм.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

По данным полиции, коммунальщики демонтировали незаконно установленные МАФы. Во время выполнения работ трое иностранцев порезали колеса эвакуатора и нанесли телесные повреждения двум сотрудникам коммунального учреждения. От госпитализации пострадавшие отказались.

Всех троих нападавших коммунальщики остановили и держали до приезда полиции. Злоумышленники — граждане другого государства (1981,1985 и 1987 годов рождения).

По данным КГГА, на коммунальщиков с холодным оружием напали владельцы незаконных построек. Их задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Факт происшествия внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Иностранцам грозит до семи лет лишения свободы.