В Киеве иностранцы избили коммунальщиков, которые демонтировали МАФы

Опубликовано

В среду, 8 декабря, в Дарницком районе Киева иностранцы напали на работников коммунального предприятия во время демонтажа малых архитектурных форм.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

В Киеве иностранцы избили коммунальщиков, которые демонтировали МАФы: открыто производство

По данным полиции, коммунальщики демонтировали незаконно установленные МАФы. Во время выполнения работ трое иностранцев порезали колеса эвакуатора и нанесли телесные повреждения двум сотрудникам коммунального учреждения. От госпитализации пострадавшие отказались.

Всех троих нападавших коммунальщики остановили и держали до приезда полиции. Злоумышленники — граждане другого государства (1981,1985 и 1987 годов рождения).

По данным КГГА, на коммунальщиков с холодным оружием напали владельцы незаконных построек. Их задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Факт происшествия внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Иностранцам грозит до семи лет лишения свободы.

Like

Метки:

Читайте также: