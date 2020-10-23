В Киеве на взятке «погорели» прокурор и оперуполномоченный полиции

В Киеве на взятке в 10 тысяч долларов погорел прокурор и оперуполномоченный полиции. За эти деньги, они должны были снять арест с квартиры.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

“… задержан прокурора Киевской местной прокуратуры № 8 и оперуполномоченного Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

По данным следствия, должностные лица получили 10 тысяч долларов США взятки от владельца квартиры, правомерность приобретения которой проверяется во время досудебного расследования в уголовном производстве.

Отмечается, что за эти средства они должны были принять меры для отмены наложенного на жилье ареста, а также не создавать препятствий владению, пользованию и распоряжению имуществом в будущем.

После получения второй части неправомерной выгоды прокурора и полицейского задержали правоохранители.

Решаются вопросы сообщение задержанным о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.