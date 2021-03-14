В Киеве пассажир ударил таксиста ножом в грудь

В Дарницком районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого был тяжело ранен 38-летний мужчина.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось на улице Привокзальной вечером 12 марта. Раненому водителю удалось остановить машину и выйти из Dacia Logan, где на переднем пассажирском сидении оставался потенциальный убийца.

«Очевидец, который ехал за ними, заметил, как впереди остановился автомобиль и из него вышел водитель. Он попросил вызвать полицию и скорую помощь, а также сообщил, что пассажир ударил его ножом в грудь и забрал мобильный телефон», – рассказал источник.

В это время открылась пассажирская дверь, но из нее никто не вышел – преступник просто выбросил на улицу нож.

«Позднее выяснилось, что на таксиста напал 62-летний киевлянин, который был в состоянии алкогольного опьянения», – добавил собеседник OBOZREVATEL.

Подозреваемого задержали, а пострадавший водитель такси в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.