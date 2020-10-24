В Киеве представителя ЧП задержали при попытке подкупа таможенника

В столице при попытке подкупа таможенника задержали представителя частного предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

“По данным следствия, он предложил начальнику отдела Государственной таможенной службы Украины 1 тыс. долларов США неправомерной выгоды за несоставление протокола о нарушении таможенных правил в отношении должностных лиц предприятия. После передачи таможеннику указанной суммы представителя частного предприятия задержали правоохранители”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, решаются вопросы о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.