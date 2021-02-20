В Киеве шайка воровок проникала в квартиры под видом коммунальщиков

Под предлогом проверки счетчиков квартирные воры проникали в квартиры киевлян.

Об этом сообщил «Киев оперативный».

19 февраля были задержаны злоумышленники, которые обобрали пожилого 71-летнего киевлянина на улице Васильковской, 53.

Члены преступной группировки проникли в квартиру под предлогом проверки счетчиков. Жулики украли драгоценностей и других вещей на сумму около 7 000 гривен.

Задержаны четверо членов преступной группы: три женщины 31 года, 38 и 60 лет и один мужчина 34 лет.

Подозреваемые передвигались на автомобиле Hyundai. Все задержанные родом из Борисполя.

Также по подозрению в совершении ряда карманных краж на Крещатике, 38 полицейские задержали группу гражданок из Закарпатской области.

Задержаны четверо членов преступного сообщества – женщины 20, 25, 30 и 44 лет. // kiev.sq.com.ua