В Киеве шайка воровок проникала в квартиры под видом коммунальщиков
Под предлогом проверки счетчиков квартирные воры проникали в квартиры киевлян.
Об этом сообщил «Киев оперативный».
19 февраля были задержаны злоумышленники, которые обобрали пожилого 71-летнего киевлянина на улице Васильковской, 53.
Члены преступной группировки проникли в квартиру под предлогом проверки счетчиков. Жулики украли драгоценностей и других вещей на сумму около 7 000 гривен.
Задержаны четверо членов преступной группы: три женщины 31 года, 38 и 60 лет и один мужчина 34 лет.
Подозреваемые передвигались на автомобиле Hyundai. Все задержанные родом из Борисполя.
Также по подозрению в совершении ряда карманных краж на Крещатике, 38 полицейские задержали группу гражданок из Закарпатской области.
Задержаны четверо членов преступного сообщества – женщины 20, 25, 30 и 44 лет. // kiev.sq.com.ua