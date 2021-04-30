В Киеве вводят новые карточки для проезда в транспорте

В Киеве запустят в обращение новые электронные каточки для оплаты проезда в городском транспорте.

«Карточки получат новый дизайн, но сохранят функционал», — сообщают в столичной госадминистрации.

Что касается карточек Kyiv Smart Card, которые были выпущены раньше, то они и в дальнейшем будут работать и не будут выводиться из обращения.

Напомним, что с субботы, 1 мая, в столице отменяются жесткие ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, работу в штатном режиме возобновляет наземный транспорт и метро. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»