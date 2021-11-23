В Киеве застрелили экс-судью Соломенского райсуда — адвокат

Бывшего судью Соломенского районного суда Киева Сергея Зинченко нашли мертвым. Мужчину застрелили.

Об этом сообщила адвокат Ларисы Криворучко в Facebook.

«Трагическая новость: застрелили клиента — экс-судью Соломенского районного суда г. Киева Зинченко Сергея Владимировича», — говорится в сообщении.

У мужчины осталась жена и ребенок.

Стоит отметить, что, судя по сообщению Криворучко, она была адвокатом погибшего.

По данным некоторых СМИ, тело Зинченко нашли 18 ноября на улице Лукьяновской.

В начале 2017 года Зинченко задержали во время получения взятки в размере 22 тысячи долларов. Полученную взятку он должен была передать должностным лицам Министерства юстиции Украины при содействии в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка. В 2019 году Зинченко уволился из Соломенского райсуда и начал адвокатскую деятельность. // УНИАН