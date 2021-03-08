В Киевской области сообщили о подозрении дуэту сбытчиков «метадона»

В городе Бровары задержали и сообщили о подозрении молодым людям, которые организовали незаконный бизнес. Злоумышленники сбывали наркотические вещества путем «закладок» в разных частях города, предварительно получив заказ в интернет-магазине одного из мобильных приложений.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

Разоблачили незаконную деятельность мужчин правоохранители Броварского районного управления полиции. Наркосбытчиками оказались 24-летний и 27-летний жители Черкасской области.

Полицейские задержали злоумышленников «на горячем» в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств полиэтиленовые пакеты с расфасованным наркотическим средством «метадон» и направили их на экспертное исследование.

Как отметили правоохранители, следователи под процессуальным руководством Броварской местной прокуратуры Киевской области сообщили наркосбытчикам о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сейчас полицейские проверяют причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений на территории столичной области.