В Києві виявили 2000 кг фальсифікованого тютюну для кальянів

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві встановили факт транспортування та зберігання з метою подальшої реалізації фальсифікованих тютюнових виробів (тютюн для кальянів) без марок акцизного податку встановленого зразка.

При проведенні вищезазначених заходів виявлено та вилучено фальсифіковані тютюнові вироби (тютюн для кальянів) у кількості 2 004 пачки, вагою по 1 кг кожна, орієнтовною вартістю 2 204 400 гривень.

Товарно-матеріальні цінності вилучені протоколом про адміністративне правопорушення, до прийняття рішення згідно з чинним законодавством України.

Державна фіскальна служба України