В Краматорске двое парней ограбили таксиста и заставили «катать» их

В Донецкой области двое молодых людей под угрозой ножа отобрали у водителя такси деньги и почти всю ночь ездили на его же автомобиле с ним.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Донецкой области.

Сообщается, что 5 декабря в 7:50 в Краматорский отдела полиции обратился 58-летний мужчина с сообщением о том, что двое неизвестных совершили в отношении него разбойное нападение.

«Следствие установило, что накануне того дня в 18:00 возле железнодорожного вокзала в Краматорске двое товарищей подошли к водителю такси и заказали поездку в Александровский район. По дороге молодые люди попросили водителя остановиться, после чего 19-летний пассажир под угрозой ножа отобрал у мужчины кошелек и сам сел за руль. Когда газовое топливо кончилось, нападавшие вышли из авто», — говорится в сообщении.

Сообщается, что оперативники Краматорского отдела полиции уже через несколько часов после обращения потерпевшего задержали одного из нападавших, который оказался несовершеннолетним. Парень успел сменить одежду, однако конспирация не помогла скрыться от полицейских. В тот же день по месту жительства был задержан и 19-летний сообщник.

«Сейчас следователем под процессуальным руководством прокуратуры, обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой», — отмечается в сообщении.