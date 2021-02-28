В Краматорске мужчина зарезал жену

В городе Краматорск Донецкой области мужчина убил собственную супругу.

25 февраля 2021 года, около 22:00 на спецлинию «102» обратилась местная жительница с сообщением о том, что в ее доме знакомый убил свою жену.

Как сообщают источники, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина со своей супругой находился в гостях у заявительницы.

Во время совместного распития алкогольных напитков между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил со стола нож и ударил ним свою жену.

От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте до прибытия медиков.

Злоумышленник был задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 (Умышленное убийство) УК Украины.

На месте работали специалисты «Скорой помощи», патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются. // crimezone.in.ua