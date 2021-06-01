В Кривом Роге грабитель-психопат перерезал горло продавщице киоска

В ночь с 31 мая на 1 июня мужчина напал на продавщицу ларька. Это произошло на остановке «Автотехникум», что в Покровском районе Кривого Рога.

Об этом Информатору стало известно от криминального репортера. 33-летний мужчина, который предварительно состоит на учёте на ПНД, несколько раз ударил молотком по голове, а затем лезвием от канцелярского ножа перерезал ей горло. Потом забрал ювелирные украшения своей жертвы, кассу с торговой точки, а также несколько пачек сигарет, после чего скрылся.

Оперативники Покровского района по горячим следам задержали нападавшего. Оказалось, мужчина живет в нескольких домах от места совершения нападения. При нем обнаружили и орудие нападения – молоток. Жертва грабителя в настоящий момент находится в реанимации «Тысячки», у женщины множественные травмы головы, состояние оценивают, как крайне-тяжёлое.