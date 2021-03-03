В Кривом Роге мужчина ограбил 11-летнюю девочку

В городе Кривой Рог Днепропетровской области мужчина ограбил 11-летнюю девочку.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Инцидент произошел днем 27 февраля. На улице к 11-летней девочке подошел неизвестный. Мужчина угрожал ребенку и начал вырывать у нее из рук мобильный телефон. Девочка кричала и звала на помощь, однако преступник силой забрал гаджет и скрылся с места происшествия.

Благодаря описанию преступника, которое предоставила потерпевшая, злоумышленника задержали в течение двух дней. Похищенный телефон у него изъяли. Преступником оказался 28-летний местный житель. Сейчас решается вопрос сообщения ему о подозрении.